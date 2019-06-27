رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الكرة يعلق على ازمة لجنة النزاهة

2019/06/27 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..علق رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسى، على ازمة تزوير اللاعبين وكتاب لجنة النزاهة الى اتحاد الكرة.وقال موسى لـ / المعلومة/ إن “كتاب لجنة النزاهة، الذي وصل الى اتحاد الكرة، طالب بمعلومات عن اللاعبين ولم يثبت تزوير احدهم”.واوضح أن “عدد من وسائل الاعلام، قامت بتهويل الامر ونشرت اخباراً تشير الى تزوير اللاعبين […]

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