“حرب الإقالات” تشتد في المحافظات الجنوبية.. مجلس الديوانية يعزل المحافظ من منصبه

2019/06/27 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق صوت مجلس محافظة الديوانية، اليوم الخميس، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي غيابيا.وقال مراسل “يس عراق”، ان “مجلس محافظة الديوانية صوت على اقالة المحافظ سامي الحسناوي، على خلفية التهم الموجهة اليه بالفساد”.هذا و بدأ مجلس محافظة الديوانية، اليوم الخميس، بجلسة استجواب المحافظ سامي الحسناوي غيابياً.وتأتي هذه الاقالة بعد اقل من […]

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