لــ كل عشرة نواب

2019/06/27 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني، اليوم، ان اللجنة اتفقت مع وزارة الخارجية على الية ترشيح السفراء، مبينا ان الصيغة المتبعة هي لكل عشرة نواب منصب سفير.

وقال العاني في تصريح صحفي، ان "لجنة العلاقات الخارجية النيابية اتفقت مع وزارة الخارجية بان ترشح الكتل السياسية ن...

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