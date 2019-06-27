2019/06/27 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K7rm-8WVuzw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحوادث المرورية تتفاقم والمسؤولية معدومة... فمن يتحرك؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحوادث المرورية تتفاقم والمسؤولية معدومة... فمن يتحرك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).