روسيا تطور دبابة عائمة خفيفة الوزن

2019/06/27 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كبير المصممين في المكتب الخاص للهندسة الميكانيكية، سيرغي عبدوف، اليوم الخميس، أن روسيا تصنع دبابة برمائية خفيفة الوزن، حيث ستقوم بتطويرها من المدفع الذاتي الحركة المضاد للدبابات “سبروت – إس دي إم1”.وقال عبدوف على هامش منتدى “أرميا-2019”: “ستحصل الدبابة الجديدة على حماية إضافية وجزء حركي آخر، مما يزيد من قدرتها على الطفو واجتياز …

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