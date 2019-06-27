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الخميس 27 يونيو 2019 | 03:42 مساءً | عدد القراءات : 20

المالية تحدد منتصف ايلول المقبل موعدا لرفع موازنة عام 2020 لمجلس الوزراء

بغداد/...اعلنت ، الخميس، عن موعد رفع مشروع قانون الموازنة لعام 2020 الى مجلس الوزراء، مبينة أنه سيكون في منتصف ايلول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "لغرض اعداد الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٠ وفق الاسس والتوجيهات التي تعكس الاولويات الضرورية للوزارات والمؤسسات والمحافظات ولضمان تقديم افضل الخدمات ومن اجل انجاز مسودة قانون الموازنه قبل نهاية السنة المالية فانه سيكون اخر موعد لارسال استمارة تقديرات الموازنة من قبل الوزارات والمؤسسات والمحافظات لوزارة المالية في 20 من تموز المقبل".

واضافت الوزارة ان "التزام الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة بالموعد سيمكننا من مناقشة تقديرات الموازنة / لعام 2020 في ٢١ تموز ٢٠١٩ ومن ثم ورفع مشروع قانون الموازنة الى مجلس الوزراء في 15 ايلول 2019 ".انتهى 1

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