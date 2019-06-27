مدير سد الموصل: الخزين المائي وفر 500 ميغا واط وهذا موعد انسحاب الشركة الأجنبية

2019/06/27 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن مدير مشروع سد الموصل، رياض عز الدين، الخميس، أن الشركات الاجنبية ستغادر بالكامل موقع سد الموصل قبل نهاية العام الحالي، مشيرة الى أن السد ساهم برفع انتاج الطاقة الكهربائية الى مستويات جيدة.وقال عز الدين لـ /المعلومة/ إن “أعمال التحشية مستمرة في سد الموصل بمحافظة نينوى وهو مؤمن وبوضع جيد بعد […]

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