2019/06/27 | 15:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القاء القبض على متورط بعمليات سرقة ضمن العاصمة بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: القبض على متورط بعمليات سرقة في بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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