2019/06/27 | 15:52

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بغداد اليوم

أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى، الخميس (27 حزيران 2019)، ضبط حالة غش الكتروني باستعمال الشعر المستعار، في مركز امتحاني قرب بعقوبة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على توجيهات وزارة التربية وبالتزامن مع انطلاق الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الاعدادي الدور الاول باشرت الملاكات التربوية بعملها المتمثل بمتابعة حالات الغش الإلكتروني".

وبينت أن "ملاكات مديرية تربية ديالى تمكنت من ضبط حالة غش الكتروني باستعمال الشعر المستعار".

ولفتت الى أن "عملية الضبط تمت في احدى المراكز الامتحانية قرب مدينة بعقوبة".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (27 حزيران 2019)، بمصرع واصابة 11 مدنيا بحادث سير مروع قرب قضاء خانقين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "4 مدنيين لقوا مصرعهم نتيجة حادث سير، فيما اصيب 7 اخرين قرب منطقة اكباشي على

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر أمني من محافظة بابل، الخميس (27 حزيران 2019)، بإطلاق نار على عدد من المحال التجارية وسط الحلة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين اطلقوا النار عشوائيا على عدد من المحال التجارية في شارع 60 وسط الحلة من دو

بغداد اليوم - خاص

قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، 27 حزيران، 2019، تعيين عيسى الشمري مديراً لمطار النجف.

وقال مصدر مطلع في المطار لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء عين عيسى الشمري مديرا جديدا لمطار النجف".

ووجه رئيس

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