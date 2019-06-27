البرلمان العراقي يرفض منح الثقة لزاهدة عبدالله وزيراً للتربية

2019/06/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، الخميس (27 حزيران 2019)، على عدم منح ثقته لزاهدة عبدالله محمد وزيراً للتربية....

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