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الكعبي: العراق يمر بمرحلة جديدة تستدعي تشريع قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية


الكعبي: العراق يمر بمرحلة جديدة تستدعي تشريع قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية
2019/06/27 | 15:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكعبي: العراق يمر بمرحلة جديدة تستدعي تشريع قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 15:53.

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