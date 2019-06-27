2019/06/27 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي: العراق يمر بمرحلة جديدة تستدعي تشريع قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: العراق يمر بمرحلة جديدة تستدعي تشريع قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: العراق يمر بمرحلة جديدة تستدعي تشريع قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).