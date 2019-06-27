رئيس الوزراء يعين الكابتن عيسى الشمري مديرا جديدا لمطار النجف

2019/06/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، تعيين عيسى الشمري مديراً لمطار النجف.

وقال مصدر مطلع لوكالة {الفرات نيوز} إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرر تعيين الكابتن عيسى الشمري مديرا جديدا لمطار النجف".يذكر ان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي كان قد قرر في (الـ 20 من تشرين الثاني 2017، حل ادارة مطار النجف وتسليم ادارته لسلطة الطيران المدني.انتهى

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