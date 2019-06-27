تحرير مختطف واعتقال متهمين اثنين بسرقة السيارات في ديالى

2019/06/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، تحرير مختطف بعد اختطافه من قبل مجهولين في ناحية العبارة، فيما اكد اعتقال اثنين من المتهمين بسرقة السيارات ضمن قضاء بعقوبة.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات تمكنت من القاء القبض على اثنين من المتهمين بسرق السيارات"، مضيفاً ان "مفارز من قسم شرطة العبارة تمكنت من تحرير مختطف بعد اختطافه من قبل جهة مجهولة في منطقة زاغنية وتم تطويق المنطقة و العثور على المختطف بعد ان تركوه المختطفين في احدى المدارس ولاذوا بالفرار، حيث تم تحريره وتسليمه الى ذويه والبحث جاري عن الفاعلين ".وأشار الى ان "قيادة شرطة ديالى لن تدخر جهداً في سبيل حماية امن المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وفرض القانون".انتهى

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