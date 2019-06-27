دهوك.. احتراق سيارتين و10 خيم

2019/06/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اندلع حريق يوم الخميس 27 حزيران 2019، بمخيم للنازحين في دهوك ما اسفر عن احتراق 10 خيم وسيارتين.وقال سالم سعيد مسؤول اعلام بورد الشؤون الانسانية في محافظ دهوك في تصريح صحفي ان النيران التهمت مخيم ” شاريا” ما اسفر الحادث عن احتراق 10 خيم للنازحين وسيارتين، لافتا الى ان فرق الاطفاء […]

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