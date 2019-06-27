2019/06/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المبادرة الأمريكية المطروحة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية المطروحة خلال ورشة المنامة في البحرين غير بناء.وأشارت الخارجية الروسية في بيانها تعليقاً على نتائج ورشة المنامة التي انعفدت في البحرين، قائلة: “إن الاقتراح الرئيسي يتمثل بإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في الأراضي الفلسطينية ومصر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرد الروسي الأول على نتائج ورشة المنامة في البحرين النعيم نيوز.

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