2019/06/27 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، باندلاع حريق في 8 خيم داخل مخيم للنازحين بمحافظة دهوك.وقال المصدر لـ”يس عراق”، ان “حريقا اندلع في مخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك، ما ادى الى احتراق ثمانية خيم وسيارتين مدنيتين”.واضاف ان “فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق”، مشيرا الى انه “تم فتح تحقيق لمعرفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. حريق يلتهم مخيما للنازحين في دهوك) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. حريق يلتهم مخيما للنازحين في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).