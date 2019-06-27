2019/06/27 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. جمع تواقيع نيابية لتثبيت عقود حمايات الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. جمع تواقيع نيابية لتثبيت عقود حمايات الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. جمع تواقيع نيابية لتثبيت عقود حمايات الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).