وزير التعليم العالي يعفي رئيس جامعة النهرين من منصبه

2019/06/27 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حلصت "العهد نيوز" على وثيقة تتضمن اعفاء رئيس جامعة النهرين الدكتور نبيل كاظم من منصبه,

وفي مايلي نص الوثيقة:

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