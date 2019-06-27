2019/06/27 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. حريق كبير جدا يلتهم مخيم "شاريا" للنازحين في دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حريق كبير جدا يلتهم مخيم "شاريا" للنازحين في دهوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حريق كبير جدا يلتهم مخيم "شاريا" للنازحين في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).