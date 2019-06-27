المالكي يؤكد ضرورة الحفاظ على استقلالية النقابات والاتحادات المهنية

2019/06/27 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة التركيز على الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.واعتبر خلال لقائه عددا من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات المهنية :” ان النقابات والاتحادات المهنية ركيزة أساسية من ركائز وأعمدة مؤسسات العراق، التي ساهمت في تنمية المجتمع “، داعيا الى الحفاظ على استقلالية تلك المؤسسات وتفعيل عملها من اجل خدمة الحركة النقابية […]

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