تعرف على تفاصيل قبة مرقد الامام الحسين الجديدة وموعد افتتاحها

2019/06/27 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المشرفة على مشروع توسعة القبة في العتبة الحسينية المقدسة عن موعد افتتاح قبة مرقد الامام الحسين عليه السلام من الداخل امام الزائرين.وقال عضو اللجنة المشرفة المهندس مهدي القزويني ان " الاعمال في قبة مرقد الامام الحسين عليه السلام قسمت الى مرحلتين، شملت المرحلة الاولى الهيكل الكونكريتي والحديدي والتغليف وتزجيج القبة من الداخل، اما المرحلة الثانية فانها تشمل القبة من الخارج والتي هي قيد الانجاز".

واوضح القزويني، ان "القبة من الداخل ستفتتح امام الزائرين في عيد الغدير القادم بعد الانتهاء من التزجيج بشكل كامل خلال هذه الفترة".

وبين القزويني انه، "تم الحفاظ على التصميم القديم للقبة مع اضافة بعض اللمسات العصرية الاسلامية للحفاظ على تاريخ المكان".

واكد القزويني، وفقاً لموقع العتبة الحسينية المقدسة، على "استكمال كافة الاعمال الخاصة بالهيكل الحديدي للقبة بنسبة 100%".

وتابع، ان "اللجنة المشرفة ارتأت اختيار احدى الدولتين باكستان او الهند لتنفيذ اكساء القبة بالذهب لما تمتلك هاتين الدولتين من خبرة في مجال طرق الذهب بالاضافة الى اختيار تصميم للقطع الذهبية يختلف عن ما هو موجود في القبة الحالية".

واشار القزويني الى، ان "خلال الاشهر القادمة سيتم الشروع بالعمل في القبة من الخارج بعد نصبها في موقعها المخصص".

يشار ان العتبة الحسينية المقدسة تبنت المشروع بسبب ارتفاع البنايات المجاورة حيث عمدت على رفع القبة بزيادة سبعة امتار، بالاضافة الى توسيعها من الداخل من خلال تنحيف الاعمدة الكونكريتية وتقويتها بأشراف خبراء ومهندسين محليين واجانب.

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