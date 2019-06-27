بانتظار التخصيصات المالية .. انفاق لحركة السيارات تحيط بالمرقدين الشريفين في كربلاء

2019/06/27 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة، عن موعد تنفيذ الخطة الاستراتيجية لانشاء اكبر نفق داخل مركز مدينة كربلاء المقدسة (المدينة القديمة).وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المهندس حسين رضا مهدي، ان "جميع التصاميم الاساسية لمدينة كربلاء القديمة الموضوعة من قبل مكتب الديوان تم مصادقتها من الوزارات المعنية لانشاء مشروع نفق كبير يحيط بالمرقدين الشريفين".

واضاف ان "النفق مخصص لحركة السيارات لتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة القديمة وعدم مضايقة الزائرين".

واوضح مهدي ان "المشروع سينفذ خلال السنوات القادمة بعد توفر السيولة المالية لاستملاك الاراضي الواقعة ضمن المشروع "، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة.

واشار مهدي الى ان "النفق ينطلق من شارع الروضتين غرب المرقد الشريف والخروج من الجهة الجنوبية للصحن في باب القبلة، والمدخل الاخر من باب قبلة العباس عليه السلام والخروج من شارع ميثم التمار، فضلا عن وضع منفذ للدخول من منطقة باب طويريج والخروج من باب بغداد وثم العودة الى العتبة الحسينية عن طريق نفق شارع احمد الوائلي".

الجدير بالذكر ان العتبة الحسينية تبنت تنفيذ اولى خطوات الخطة من خلال مشروع صحن العقيلة والذي يشيد على ارض مساحتها 52 الف متر مربع وبنسبة انجاز 33% والذي من المؤمل الانتهاء منه خلال السنوات الاربعة القادمة.

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