المكون التركماني يضع ثلاثة شروط لإجراء الانتخابات بكركوك

2019/06/27 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وضع المكون التركماني، الخميس، ثلاثة شروط للموافقة على إجراء الانتخابات المحلية بمحافظة كركوك مع جميع المحافظات دون استثنائها.وقال النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المكون التركماني مؤيد لإجراء الانتخابات بالموعد المحدد ومع جميع المحافظات دون استثناء كركوك”، لافتا إلى إن “إجراء الانتخابات يتوقف على […]

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