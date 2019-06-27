2019/06/27 | 16:09

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بالوثائق..



جمع تواقيع نيابية لتثبيت عقود حمايات الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط

الخميس

27

حزيران

2019 :

04:00 pm

22

النائب خالد المفرجي يجمع تواقيع لتثبيت عقود حمايات الشركات النفطية

التابعة لوزارة النفط

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