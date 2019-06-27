2019/06/27 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظريف لموغريني : الضغوط لن تؤثر على قراراتنا وسنواصل خفض التزاماتنا النووية

الخميس

27

حزيران

2019 :

03:56 pm

23

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالة بعثها الى

موغريني انالضغوط علينا لن تؤثر على قراراتنا وسنواصل خفض التزاماتنا النووية بكل جدية والطريق الوحيد للحفاظ على

الاتفاق النووي هو التزام باقي الاطراف بتعهداتها النووية.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف لموغريني : الضغوط لن تؤثر على قراراتنا وسنواصل خفض التزاماتنا النووية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف لموغريني : الضغوط لن تؤثر على قراراتنا وسنواصل خفض التزاماتنا النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).