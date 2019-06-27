الفتح: الخلافات السياسية تسقط المرشحة الثالثة لوزارة التربية

2019/06/27 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الخميس، ان اسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية سببها الخلافات السياسية بين الكتل.وقال الكناني في حديث صحفي، ان "الاسباب التي ادت لإسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة عبد الله، تعود الى الخلافات ما بين المشروع العربي وبعض القوى السياسية بالمكون السني اضافة الى قوى سياسية اخرى كانت السبب الاساس في عدم تمرير مرشحات وزارة التربية".

وأضاف، ان "الوضع وحسم الكابينة الحكومية لا ينبغي ان يمضي بهذه الطريقة، مشددا على ضرورة وجود توافقات من اجل حسم الملف وخاصة وزارة التربية التي تعتبر من الوزارات المهمة التي لها مساس بشريحة واسعة من الشعب العراقي".

وتابع، ان "هنالك جزء من سنة البناء وكذلك أطراف من الاصلاح رافضين لأي مرشح يطرح من قبل المشروع العربي".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم على عدم منح الثقة للمرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة العبيدي، حيث جاء ذلك بعدما رفض التصويت على المرشحة الثانية سفانة الحمداني واعفاء المرشحة الاولى للوزارة شيماء الحيالي.



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