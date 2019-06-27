الصناعة تؤكد عودة الحياة والعمل في كبريت المشراق

2019/06/27 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن عودة الهدوء وحركة العمل والانتاج في الشركة العامة لكبريت المشراق بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع بالقرب منها يوم أمس الاربعاء.وقالت الوزارة في بيان، ان "الحريق نشب في الاراضي المجاورة للشركة واستمر بسبب وجود الحشائش والادغال اليابسة التي ساعدت على انتشاره اضافة الى ان الارض والمساحات المحيطة والمجاورة للشركة مشبعة وتحتوي على بقايا ورواسب من مادة الكبريت الامر الذي ادى الى اتساع رقعة الحريق وامتداده وصعوبة السيطرة عليه".

وأضافت، أن "الشركة استطاعت من الحفاظ على خزين مادة الفوم وساحات خزن الكبريت لاتخاذها الاجراءات الاحترازية واجراءات السلامة اللازمة، مؤكدا السيطرة على الحريق بشكل تام الا ان هناك تصاعد في الدخان بسبب الغازات المنتشرة في الموقع".



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