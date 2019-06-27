مفوضية الانتخابات : كركوك انجزت 65% منالتسجيل البايومتري

2019/06/27 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حازم محمد، ان نسبة تحديث التسجيل البايومتري في كركوك بلغت 65 بالمائة وهذا ما يجعل المحافظة في المراتب المتقدمة، مؤكدا جاهزية المفوضية لأجراء الانتخابات في محافظة كركوك اسوة بباقي المحافظات.وقال حازم محمد خلال زيارته لكركوك :” كان من المقرر ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في […]

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