الخارجية الروسية: هناك تطورات إيجابية في تشكيل اللجنة الدستورية السورية

2019/06/27 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب الناطقة باسم الخارجية، أرتيوم كوجين، اليوم الخميس، عن وجود تطورات إيجابية في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.وقال كوجين: “على المسار السياسي للتسوية السورية، هناك أسباب للتفاؤل فيما يتعلق بالعمل لاستكمال تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية”.وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة “أستانا” (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل …

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