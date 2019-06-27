صحيفة عبرية: طائرات اسرائيلية تسللت ونفذت سراً طلعات مراقبة فوق العراق وسوريا بغطاء امريكي

2019/06/27 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشفت صحيفة هاآرتس الصهيونية ، الاربعاء، أن طائرات تابعة للقوة الجوية الاسرائيلية نفذت سرا طلعات جوية الاسبوع الحالي فوق العراق وسوريا .ونقلت الصحيفة في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “سرب من طائرات أف 35 التي تملك اسرائيل عددا منها، نفذت الاسبوع الحالي طلعات جوية مشتركة مع الطائرات البريطانية والامريكية فوق […]

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