بالصور.. مآثر الحشد الشعبي بين الحرمين

2019/06/27 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحة ما بين حرمي الإمام الحسين واخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) افتتاح معرض فني تضمن عرض لوحات فنية ومذكرات حربية تجسد مآثر وبطولات قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في مقارعة الإرهاب.الصور من موقع العتبة الحسينية المقدسة

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