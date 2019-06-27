ازاحة الستار عن أول واضخم موسوعة عن فتوى الجهاد الكفائي

2019/06/27 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مهرجان فتوى الدّفاع المقدّسة بنسخته الرابعة، الخميس، إزاحة الستار عن أضخم سفرٍ لتوثيق ملحمة العراقيّين الكبرى بتحرير أرضهم من براثن عصابات "داعش" الإرهابيّة الذي تحقّق بفضل فتوى المرجعيّة الدينية وقوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية والتي تكونت من 54 جزءا.وقال معاون رئيس قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة والمدير التنفيذيّ للموسوعة أحمد ...

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