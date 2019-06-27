داعش يقتل إمرأتين ويصيب أطفالا وشيخ عشيرة بهجوم على قرية في نينوى

2019/06/27 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان اثنين من النساء قتلتا واصيب اطفال وشيخ عشيرة بهجوم شنه تنظيم داعش على قرية غرب محافظة نينوى.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “عناصر من داعش قاموا بمهاجمة قرية الخزرجية التابعة لقضاء البعاج في الساعة 3:30 من فجر اليوم، لتحدث اشتباكات بينهم وبين الاهالي”.





وأضاف، ان “الهجوم اسفر عن مقتل اثنين من النساء وجرح عدد من الأطفال” ، مشيرا الى “اصابة شيخ عشيرة يُدعى بطاح الكعيط”.





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