نائب يشدد على الاهتمام بحقوق الصحفيين ودعم صحفيي الموصل

2019/06/27 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بين عضو لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية بشار الكيكي، ان لجنته تهتم بشكل كبير بحقوق الصحفيين العراقيين في المجالات كافة، داعيا الى دعم الصحفيين في محافظة نينوى من اجل النهوض بالواقع الاعلامي بعد تحرير المحافظة من براثن الزمر الارهابية المجرمة.

وأكد الكيكي، خلال زيارته لمقر نقابة الصحفيين العراقيين ولقائه بنقيبها واعضاء مجلس النقابة بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار عازمة على استمرارها بدعم الصحفيين وتشريع القوانين التي من شأنها توفير الحماية القانونية لهم امام جميع السلطات”، مشيرا الى ان “القوانين المطروحة امام البرلمان لن تمرر قبل دراستها والاستماع لجميع الجهات والإطلاع على المقترحات التي تعمل على تشريع قوانين ناضجة ومدروسة تخدم الحق في الحصول على المعلومات وتضع الضوابط التي تخدم جميع شرائح المجتمع”.





وأضاف، ان “اللجنة عازمة على تفعيل موضوع المكافآت التشجيعية للصحفيين والمتوقفة منذ سنوات بسبب الظروف المالية التي عصفت في البلاد” ، لافتا الى ان “اللجنة ستسعى بكل جهدها لتضمينها في موازنة عام 2020”.





من جانبه، شكر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي النائب الكيكي على زيارته للنقابة والاطلاع على احوال الصحفيين، واهتمامه بشؤون الصحفيين من ابناء الموصل الحدباء الذين عانوا الكثير في السنوات الماضية، بحسب البيان.





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