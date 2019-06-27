البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون الاستثمار المعدني

2019/06/27 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، تقرير ومناقشة مشروع قانون الاستثمار المعدني.





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