“بالفيديو”.. حرائق المشراق تستمر وتتسبب بكارثة بيئية في نينوى

2019/06/27 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق لا تزال حرائق “كبريت المشراق” مستمرة في محافظة نينوى، وهو ما ينذر بكارثة بيئية، وسط اجراءات بطيئة جدا من قبل الحكومة.

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