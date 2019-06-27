حقوق الانسان النيابية تطالب بتعديل مادة في قانون العفو العام واعادة التحقيق والمحاكمة قضائيا لانصاف معتقلين ابرياء

2019/06/27 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية بتعديل المادة تاسعا من قانون العفو العام وذلك باعادة التحقيق والمحاكمة قضائيا لانصاف معتقلين ابرياء .وقالت عضو اللجنة وحدة الجميلي في مؤتمر صحفي :” ان المعتقلين في سجون وزارة العدل وسجون وزارتي الدفاع والداخلية وسجون جهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات وسجون الحشد الشعبي وسجون الامن الوطني ، كل هؤلاء […]

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