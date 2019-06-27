علاوي يبحث مع وفد امريكي تطورات الاوضاع محلياً واقليمياً

2019/06/27 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس المنبر العراقي اياد علاوي مع وفد امريكي تطورات الاوضاع محلياً واقليمياً.وذكر المكتب الاعلامي للمنبر العراقي” ان علاوي التقى اليوم وفداً امريكياً برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى دايفد شينكر وبحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران اندرو بيك وسفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر ” .واضاف انه :” […]

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