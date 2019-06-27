أنباء عن توجه رئيس البرلمان التونسي إلى مقر مجلس النواب لعقد جلسة طارئة

2019/06/27 | 16:23

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ الديوانية

رد محافظ الديوانية سامي الحسناوي، اليوم الخميس، على قرار مجلس المحافظة باقالته من منصبه، فيما وصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها "ذريعة بائسة" اتخذها اعضاء في المجلس "يدعون الإصلاح لينالو

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