عبد المهدي يعين مديراً جديداً لمطار النجف

2019/06/27 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر محلي، الخميس، عن تعيين مدير جديد لمطار النجف الدولي.

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