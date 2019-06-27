2019/06/27 | 16:24
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: سنناقش فتح الاستيراد اذا بقي سعر البيض بالارتفاع ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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