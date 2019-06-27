2019/06/27 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: وصول وزير الخارجية الى مقر حلف الناتو في بروكسل للمشاركة بمؤتمر التحالف الدولي للقضاء على داعش الإرهابي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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