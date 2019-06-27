الان تشييع 150 عسكري ايرانيا في طهران قتلوا قبل 40 عاما بالعراق

2019/06/27 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت ايران اليوم الخميس 150 عسكريا عثر على جثثهم في العراق وقتلوا ما بين عامي 1980 و1988 وجرى تشييع في شوارع طهرات كان مناسبة للتنديد بالعقوبات الامريكية على ايران

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