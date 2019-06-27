تفجيران أحدهما انتحاري يهزان العاصمة التونسية

2019/06/27 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز انفجاران ارهابيان اليوم الخميس، العاصمة التونسية، الأول نفذه انتحاري في شارع شارل ديغول، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.واستهدف الانتحاري الأول سيارة للشرطة في وسط العاصمة، ما أدى إلى مقتل شرطي.وتزامن ذلك مع تفجير ثان وقع بالقرب وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب.وقالت وزارة الداخلية التونسية إن التفجيرين …

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