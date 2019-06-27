بالصور.. موظفو صندوق الاسكان يعتصمون للمطالبة باعادة تعيين برهان الدين البصام مديرا للصندوق

2019/06/27 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… اعتصم مجموعة من موظفي صندوق الإسكان العراقي، التابع لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات، الخميس، للمطالبة تعيين برهان الدين البصام مديرا للصندوق.وقال أحد المعتصمين لـ /المعلومة/: “قبل يومين صدر أمر وزاري بنقل برهان الدين البصام مديراً للصندوق الا انه تم إلغاء الامر من قبل وزارة الاعمار والاسكان يوم أمس”.وأضاف، أن “الاعتصام يهدف للمطالبة […]

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