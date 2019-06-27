الارهاب يضرب تونس .. قتيل وعدة إصابات في هجومين انتحاريين

2019/06/27 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل رجل امن واصيب عدد من الاشخاص، اليوم الخميس، في تونس العاصمة بهجومين انتحاريين استهدفت دورية امن ومركزا للشرطة.وافادت الحكومة التونسية في بيان، أن "انتحاريين فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين استهدفا الشرطة في العاصمة يوم الخميس مما أدى لمقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص".

وذكر البيان، انه "استهدف الانتحاري الأول دورية أمنية في شارع شارل ديجول بوسط العاصمة تونس.



وقالت وزارة الداخلية إن رجل أمن قتل وأصيب أربعة بينهم أحد أفراد الأمن"

وبعد ذلك بقليل فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني.



وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة، وفق البيان.

وتقاتل تونس جماعات متشددة تنشط في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.



كما أذكى ارتفاع معدل البطالة التوترات خلال السنوات الماضية.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي فجرت امرأة نفسها في وسط العاصمة مما أدى لإصابة 15 بينهم عشرة من رجال الشرطة في انفجار أنهى فترة من الهدوء بعد مقتل عشرات في هجمات شنها متشددون عام 2015.



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