نائب كردي: نواب حزبي بارزاني وطالباني فشلوا بالتغطية على فساد شركتي كار وقيوان

2019/06/27 | 17:14

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الخميس، ان محاولات النواب الكرد في الحزبين الكرديين بعرقلة ...

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