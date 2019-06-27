وزير الدفاع الأميركي: واشنطن لا تقرع طبول الحرب مع إيران

2019/06/27 | 17:14

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متابعة :سومر نيوز

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بعد اجتماع لحلف الأطلسي (الناتو) في بروكسل أن "أفعال...

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