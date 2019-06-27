لجنة برلمانية: شخصنا نقاط ضعف وتوقيتات زمنية غير منطقية في برنامج رئيس الوزراء الحكومي

2019/06/27 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي رائد فهمي، الخميس، أن اللجنة شخصت نقاط ضعف وتوقيتات زمنية غير منطقية في برنامج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحكومي.وقال فهمي في تصريح صحفي، إن “لجنتا تدرس تقرير الحكومة ونسب الانجاز في كل محور من هذه المحاور وتمكنا من دراسة محورين من اصل خمسة محاور خلال يومين”، مبيناً أن “اللجنة ستكمل دراسة باقي المحاور خلال ايام قبل ان تقدم تقريرها الكامل للبرلمان”.

واضاف: “درسنا البرنامج منذ البداية وشخصنا خلاله نقاط قوة ونقاط ضعف وشخصنا بعض النواقص ولاحظنا ان الموازنة لا تتوافق تماماً مع البرنامج لان الموازنة تمت وفق معايير اخرى”.

وتابع “لاحظنا انا بعض بنود البرنامج والعناوين غير متوافقة مع التفصيلات، فضلاً عن ملاحظتنا ان بعض التوقيتات الزمنية غير واضحة وغير منطقية مثل اصدار توجيه من قبل رئيس الوزراء ويحدد له 3 او 4 اشهر لا نعرف هذه المدة لاصداره ام لتطبيقه”.

وبين أن “البرنامج لم يوضح أمر مهم أيضاً وهو علاقة المركز بالاقليم”.

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