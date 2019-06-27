الوطني الكردستاني يكشف عن اتفاق مع الديمقراطي لتنصيب محافظ كركوك

2019/06/27 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، عن قرب التوصل مع الحزب الديمقراطي الى اتفاق لتنصيب محافظ كردي لكركوك، مشيرا إلى ان تنصيب وزير العدل الجديد أسهم في ترطيب الأجواء للوصول إلى اتفاق.

وقال روند ملا محمود نائب مسؤول فرع كركوك للاتحاد الوطني في تصريح “للنور نيوز”، ان “هناك محادثات جدية ولا اعتقد ان تكون هناك عقبات كبيرة أمام هذه المحادثات والطرفين يريدان الوصول الى حل للقضية، والحوار الجدي حول الموضوع”.

وبشأن تسمية مرشح للمنصب، ذكر روند ان “تسمية المرشحين للمنصب ليس ذو أهمية بالنسبة لنا والمهم قضية كركوك وعندما تحل عندها يتوفر المرشح ولكن لم نصل الى هذا الامر”.





وتابع، ان “تنصيب وزير للعدل في حكومة بغداد بدد غيار المشكلة بين الطرفين، ونثمن موقف الكتل الكردية في مجلس النواب وهذا الأمر اوجد جوا هادئا يمهد للحوار ونرى الأمور تجري إلى التوصل إلى تثبيت الاتفاق وحل قضية كركوك”.

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